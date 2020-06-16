Небольшое редактирование шаблона wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка217 просмотров

В текущем шаблоне сайта на wordpress нужно убрать Лого (картинка в левом верхнем углу) и одну строчку текста. 

WordPress
5 лет назад
uty73
52 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад