Перенести сайт на wordpress

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Завершен20 заявок11784 просмотра

Нужно пернести сайт на вордпресс

пишите стоимость и срок http://uralspectrans.com 

WordPress
5 лет назад
e_reshetnikova
Лена 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$100
4 дня
ВСе сделали во время, всегда на связи и все правки были внесены. Спасибо! рекомендую исполнителя
Спасибо за заказ! Рекомендую

Заявки фрилансеров

Aлексей
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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