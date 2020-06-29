Перенести сайт на wordpress

Сайт на двух языках: https://osw.com.ua/ и https://osw.com.ua/ukr/ на украинской мобильной версии при наведение на пункт меню, цвет зеленый остаётся как и было мною задумано. Но на русский мобильной версии, когда наводишь на меню цвет сразу меняется на желтый. Перепробовал ...