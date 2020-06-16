Сайт на Битрикс 1. Категории в каталоге товаров. Меню слева. При переходе в подкатегорию, у которой нет дочерних подкатегорий, соседние дочерние подкатегории не скрываются. Так сейчас настроено в брендах. Сделать также. Пример в прикрепленной ...
Настроить SEO-модуль на Joomla
Добрый день!
Есть сайт на Joomla, нужно настроить вывод метатегов на страницах.
Задача для человека, который разбирается в Joomla, сейчас title совпадает с заголовком, что не правильно.
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