Настроить SEO-модуль на Joomla

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Завершен1 заявка209 просмотров

Добрый день!

Есть сайт на Joomla, нужно настроить вывод метатегов на страницах.

Задача для человека, который разбирается в Joomla, сейчас title совпадает с заголовком, что не правильно.

Joomla
5 лет назад
lobarev
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$15
1 день
Escrow
Пытались решить вопрос несколько дней, не смогли, Артем решил за час. Рекомендую.
Понравилось работать с Александром, четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата/предоплата сразу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад