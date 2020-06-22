Правки сайта на WordPress

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Завершен7 заявок11649 просмотров

Необходимо на сайт http://79.170.40.52/kcis.co.uk/ внести правки (см. изображение), в основном CSS. Ознакомьтесь с задачей перед откликом. Заявки без стоимости и сроков не рассматриваются. 

CSSWordPress
5 лет назад
Silence_shh
27 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$25
1 день
Escrow
Руслан хороший специалист. Работа выполнена отлично.
Все прошло отлично. Рекомендую.

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