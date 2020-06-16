Исправить проблему с шаблоном Wordpress

Сайт на двух языках: https://osw.com.ua/ и https://osw.com.ua/ukr/ на украинской мобильной версии при наведение на пункт меню, цвет зеленый остаётся как и было мною задумано. Но на русский мобильной версии, когда наводишь на меню цвет сразу меняется на желтый. Перепробовал все возможное, где-то есть прокол но я его не могу увидеть может кто-то знает как такой брак исправить? На фото скидываю как это все выглядит