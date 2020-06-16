Нужно сделать доработки интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки494 просмотра

Нужно сделать 2 доработки интернет-магазина.

Пишите, только если готовы взяться сейчас и сделать оперативно.

Рассматриваю заявки с вступительной фразы: Готов приступить сейчас и сделать оперативно!

Доработки:

1. Пункт адреса доставки (автоопределение стоимости доставки в зависимости от адреса

клиента).

2. Возможность автоматического добавления стоимости упаковки к продуктам.

Если понравится сотрудничество, готовы работать на постоянной основе.

5 лет назад
artem-kolom
Артем 
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