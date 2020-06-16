Сайт 60wt.ru на битриксе, шаблон Аспро, уже делали ускорение, но этого недостаточно для пользователя. Необходимо ускорить загрузку фотографий в каталоге на мобильной версии, до 2 секунд, сейчас 7 . Потому 70% трафика мобильного. ...
Нужно сделать доработки интернет-магазина
Нужно сделать 2 доработки интернет-магазина.
Пишите, только если готовы взяться сейчас и сделать оперативно.
Рассматриваю заявки с вступительной фразы: Готов приступить сейчас и сделать оперативно!
Доработки:
1. Пункт адреса доставки (автоопределение стоимости доставки в зависимости от адреса
клиента).
2. Возможность автоматического добавления стоимости упаковки к продуктам.
Если понравится сотрудничество, готовы работать на постоянной основе.
Заявки фрилансеров
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