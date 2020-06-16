Доработка сайта на MODX Evolution

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Добрый день!

Требуется выполнение доработок на сайте https://www.khuka.com/ , сделанном на MODX Evolution. Все необходимые работы описаны в ТЗ.

После подробного ознакомления с ТЗ, ответим на все вопросы.

MODX
5 лет назад
webernetic-bel
Анна 
34 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

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