Исправить ошибку 404 в под под рубрике WORDPRESS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка215 просмотров

При открытии под под рубрики выдается 404 ошибка, нужно ее исправить

Пишите сразу окончательные цену и сроки

WordPress
5 лет назад
AnastaciaSm
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

DaniilPonomarev
Даниил 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, конструктивно и понятно выражает свои желания, идеи, терпелив и относится ко всему с пониманием, Рекомендую !

Заявки фрилансеров

DaniilPonomarev
Даниил 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад