Работа с virtuemart

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Нужно сделать 4 дополнительных поля в карточке товара.килокалории, белки, жиры, углеводы. В каждое поле вписываются числа.

Вывести эти данные у товара в категории, в карточке товара,в слайдере с товарами, файл покажу где слайдер лежит. В модуле корзины, только здесь выводится сумма по каждому полю по товарам. Если товаров нету, не

отображается, обновление на аяксе при добавлении новых товаров.

Вывести в корзине у каждого товара и сумму по полям,обновление на аяксе. Корзина на onepage.

В при ходящих письмах и в заказах не нужно.