Битрикс24 БП

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка268 просмотров

Ребят, срочно, дела 5-7 минут, нужно помочь сделать логику бизнес-процесса.

Оставляйте свой telegram, свяжусь оперативно!

5 лет назад
deniborisov
Денис 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Данис
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад