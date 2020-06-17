Настроить отображения форм для разных регионов России. Например: Москва -> форма ( имя, фамилия, адрес, телефон). Тольятти -> имя, фамилия, город, улица, почтовый индекс, и.д.
Битрикс24 БП
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