Настройка формы заказа в Woocommerce

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Закрыт3 заявки518 просмотров

Настроить отображения форм для разных регионов России. Например: Москва -> форма ( имя, фамилия, адрес, телефон). Тольятти ->  имя, фамилия, город, улица, почтовый индекс, и.д.  

WooCommerce
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guest_15857696540048
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