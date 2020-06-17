Настройка вывода меток в в категориях каталога товаров Wordpress

Сайт https://godzaden.ru/

1) Настроить регистрацию и авторизацию по логинам соцсетей и Яндекс паспорт пример: https://orfogrammka.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/#login

2) Добавить раздел краудфандинга (плагин WP Crowdfunding) в группы, сделать функционал краудфандинга связанный с группами (т.е. не общий для всех групп а для каждой группы свой)

- в меню группы сразу после главной добавить раздел «Проекты» открывать страницу всех проектов связанных с группой

- на странице проектов выводить только проекты созданные группой через которую открыта

3) активировать плагин WP Crowdfunding Pro – он установлен, но вызывает ошибку при активации сам плагин с сайта https://prowebber.ru/

4) группам дать возможность присвоить категорию и подкатегорию (множественный выбор) (только администратор)

5) группам дать возможность присвоить метки (множество меток) (только администратор)