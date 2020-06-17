Нужен специалист по Битриксу - оформление заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок520 просмотров

Нужно упростить оформление заказа на сайте, потому что сейчас много клиентов отваливается, из за того, что стандартная корзина битрикса для них сложная. Прикрепляю файл, как примерно это должно выглядеть.

5 лет назад
Sekoko
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