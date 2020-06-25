Изменения на сайте WP

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка131 просмотр

Приложил в документе.

WordPress
5 лет назад
yevhen_lysenko
Евгений 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sorochan
Марина 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$25
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, всё чётко и без нареканий. Работаем дальше)
Отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

sorochan
Марина 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад