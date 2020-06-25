Требуется доработать задачи по wordpress. Типы задач: - верстка десктоп и мобильной версии. - доработка JS скриптов - доработка PHP скриптов Опыт с ...
Изменения на сайте WP
Приложил в документе.
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