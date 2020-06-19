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Устранение ошибок на сайте 1C-Битрикс шаблон АСПРО Digital
Необходимо устранить возникшие в ходе разработки проекта ошибки:
3) настроить корзину
4) настроить оформление заказа (отправления заказа в 1С с указанием контактных данных и вывод сообщения на экран благодарим за покупку).
Пожелания:
Необходимо работать стандартными методами 1C Битрикс
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