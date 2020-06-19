Устранение ошибок на сайте 1C-Битрикс шаблон АСПРО Digital

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка499 просмотров

Необходимо устранить возникшие в ходе разработки проекта ошибки:

1) joxi.ru/krDY0eWsJVYMqm

– joxi.ru/Vm68ReECjNl3NA

2) joxi.ru/KAx87RDC19l16A

– joxi.ru/bmo39Qes9GY7Nm

3) настроить корзину

4) настроить оформление заказа (отправления заказа в 1С с указанием контактных данных и вывод сообщения на экран благодарим за покупку).

Пожелания:

Необходимо работать стандартными методами 1C Битрикс

5 лет назад
guest_15925499822699
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
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3 года назад
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5 лет назад