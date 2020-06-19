НАШ САЙТ ivica.life Есть для этого сайта новый дизайн макет PSD Прежде чем откликаться, ознакомьтесь с сайтом !!! Требуется специалист, превосходно ...
Требуется сделать парсер для ВП (объявления по продаже авто)
Добрый день.
Сайт на Вордпресс с шаблоном Motors. Требуется сделать парсер для автоматического наполнения раздела по продаже авто с площадок в Германии.
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