Требуется сделать парсер для ВП (объявления по продаже авто)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки563 просмотра

Добрый день. 

Сайт на Вордпресс с шаблоном Motors. Требуется сделать парсер для автоматического наполнения раздела по продаже авто с площадок в Германии.

WordPress
5 лет назад
Fuzler
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Алекс
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
92 отзыва(-1)
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад