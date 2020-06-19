Настроить отправку писем / Joomla! 3.4.1

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Сайт на Joomla! использует RSForm! Pro для отправки данных форм на почту. 

Была настроена smtp рассылка, которая перестала работать. 

Кроме того, от гугла пришло уведомительное письмо о спаме с сервера. 

Надо разобраться в проблеме, устранить ее корень (найти утечку) и настроить отправку писем. 

JoomlaSMTP
5 лет назад
victorydesign
Лекс 
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Был
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Дмитрий
 
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