Есть сайт на ucoz необходимо добавить еще один язык украинский, сейчас там только один русский. Чтобы можно было переводить товары и другую информацию на сайте на укр язык. Кто может реализовать пишите стоимость
Настроить отправку писем / Joomla! 3.4.1
Сайт на Joomla! использует RSForm! Pro для отправки данных форм на почту.
Была настроена smtp рассылка, которая перестала работать.
Кроме того, от гугла пришло уведомительное письмо о спаме с сервера.
Надо разобраться в проблеме, устранить ее корень (найти утечку) и настроить отправку писем.
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