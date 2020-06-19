НАШ САЙТ ivica.life Есть для этого сайта новый дизайн макет PSD Прежде чем откликаться, ознакомьтесь с сайтом !!! Требуется специалист, превосходно ...
Добавить один язык на сайт UCOZ
Есть сайт на ucoz необходимо добавить еще один язык украинский, сейчас там только один русский. Чтобы можно было переводить товары и другую информацию на сайте на укр язык. Кто может реализовать пишите стоимость
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для сайта на Drupal нужно сделать редиректы с условиями по IP(регион), то есть если заходят на сайт с определённой группы IP, делать редирект на другой сайт. Условия немного расширены, но это вкратце основной смысл задачи. ...Завершен5 лет назад
Страницы категории открывается по разным урлам, пример (под под категория): Исходный: https://domen.ru/category/категория/под категория/под под категория Дубли (содержание как у исходного): https://domen.ru/category/под категория/под под категория (удалили /категория/)=> ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Сайт на Вордпресс с шаблоном Motors. Требуется сделать парсер для автоматического наполнения раздела по продаже авто с площадок в Германии.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго дня. Купили шаблон. Нужно убрать лишнее и все настроить https://themeforest.net/item/logistic-wp-theme-for-transportation-business/9559572 Нужно установить сайт на хостинг, убрать все ненужные страницы и блоки + пункты, описанные в проекте на фл ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо устранить возникшие в ходе разработки проекта ошибки: 1) joxi.ru/krDY0eWsJVYMqm – joxi.ru/Vm68ReECjNl3NA 2) joxi.ru/KAx87RDC19l16A – joxi.ru/bmo39Qes9GY7Nm 3) настроить корзину 4) настроить оформление заказа (отправления заказа в 1С с указанием контактных данных ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $7
Joomla, K2. Установлен плагин Additional categories, с помощью которого постам можно присваивать дополнительные категории. Есть модуль K2 content, который позволяет выводить посты из категорий - но сейчас выводятся только посты из категории по умолчанию. Задача ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Отредактировать тему на Opencart ,а именно изменить вид меню и добавить на верх иконки соц. сетей.Завершен5 лет назад
Требуется: 1. Вывести в виде плитки под под рубрики в под рубрике и под рубрики в главной рубрике 2. Вывести (он есть) в карточке товара звездный рейтинг \ нравится\не нравится 3. Мелкие правки: изменить стиль кнопок и поиска, хлебные крошки, ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
На сайте https://copier.spb.ru блок http://joxi.ru/12Mk1qjs0j41nr (я его в код главной вставила) поправить, чтобы в таблице ссылки были кликабельными все, почему-то нижний ряд не срабатывает. Таблица с лого брендов была адаптирована на ...Завершен5 лет назад