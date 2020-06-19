Добавить один язык на сайт UCOZ

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Закрыт3 заявки1080 просмотров

Есть сайт на ucoz необходимо добавить еще один язык украинский, сейчас там только один русский. Чтобы можно было переводить товары и другую информацию на сайте на укр язык. Кто может реализовать пишите стоимость 

5 лет назад
astudio
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