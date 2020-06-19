Починить URL категории WORDPRESS

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Закрыт2 заявки455 просмотров

Страницы категории открывается по разным урлам, пример (под под категория):

Исходный: https://domen.ru/category/категория/под категория/под под категория

Дубли (содержание как у исходного):

https://domen.ru/category/под категория/под под категория    (удалили /категория/)=> содержание исходного

https://domen.ru/category/категория/под под категория     (удалили /под категория/)=> содержание исходного

https://domen.ru/category/под под категория      (удалили /категория/под категория/)=> содержание исходного

Требуется чтобы было как "обычно"  - только один 1 урл "исходный" у страниц таксономии (категорий, под(под категорий), а все остальное выдавало 404 ошибку

Пожалуйста пишите свои сроки и цену и будьте на связи

WordPress
5 лет назад
AnastaciaSm
Анастасия 
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