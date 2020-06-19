Drupal сделать редиректы по IP

Для сайта на Drupal нужно сделать редиректы с условиями по IP(регион), то есть если заходят на сайт с определённой группы IP, делать редирект на другой сайт. Условия немного расширены, но это вкратце основной смысл задачи. Указывайте пожалуйста примерный бюджет.