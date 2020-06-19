Drupal сделать редиректы по IP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки517 просмотров

Для сайта на Drupal нужно сделать редиректы с условиями по IP(регион), то есть если заходят на сайт с определённой группы IP, делать редирект на другой сайт. Условия немного расширены, но это вкратце основной смысл задачи. Указывайте пожалуйста примерный бюджет.

Drupal
5 лет назад
gromax
Максим 
34 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alphanash
Алексей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-3)
5 лет назад
$35
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

alphanash
Алексей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-3)
5 лет назад
Алексей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-2)
5 лет назад