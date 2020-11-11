gromax

Максим gromax

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Только качественная Веб-разработка

Услуги:

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﻿☑   Сайты "под ключ"

﻿☑   CMS: Wordpress, Drupal, Opencart, Bitrix, Joomla и другие

﻿☑   HTML5/CSS3/JavaScript

﻿☑   Создание прототипов(схематический макет)

﻿☑   Дизайн(сотрудничаю с дизайнером)

Плюсы работы со мной:

﻿✔  Уважаю и ценю время клиента

﻿✔  Предоставляю высокое качество работы

﻿✔  Опыт в сфере разработки сайтов более 7 лет

﻿✔  Рыночная цена, соответствующая качеству

﻿✔  Работа выполняется в срок, иначе клиент получает скидку

﻿✔  Снимаю с клиента все проблемы, решаю самостоятельно, на сколько это возможно

﻿✔  Помогаю и сопровождаю на всех этапах разработки, помогаю с возникшими вопросами

Можете задать все интересующие Вас вопросы, я открыт к обсуждению. По запросу могу предоставить реальные отзывы с другой биржи.

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Отзывы заказчиков

dimatutin
Дмитрий 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$150
10 баллов
4 года назад
Задачи по wp
WordPress
Максим специалист своего дела. Справился с задачей раньше оговорённых сроков. Рекомендую. Спасибо за работу!
Дмитрий поставил чёткие и понятные задачи, а также всегда был на связи и отвечал на все возникшие вопросы. Быстро закрыли сделку. Приятное сотрудничество, спасибо!
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