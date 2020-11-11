Только качественная Веб-разработка
Услуги:
☑ Сайты "под ключ"
☑ CMS: Wordpress, Drupal, Opencart, Bitrix, Joomla и другие
☑ HTML5/CSS3/JavaScript
☑ Создание прототипов(схематический макет)
☑ Дизайн(сотрудничаю с дизайнером)
Плюсы работы со мной:
✔ Уважаю и ценю время клиента
✔ Предоставляю высокое качество работы
✔ Опыт в сфере разработки сайтов более 7 лет
✔ Рыночная цена, соответствующая качеству
✔ Работа выполняется в срок, иначе клиент получает скидку
✔ Снимаю с клиента все проблемы, решаю самостоятельно, на сколько это возможно
✔ Помогаю и сопровождаю на всех этапах разработки, помогаю с возникшими вопросами
Можете задать все интересующие Вас вопросы, я открыт к обсуждению. По запросу могу предоставить реальные отзывы с другой биржи.
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
4 года назад
WordPress
Максим специалист своего дела. Справился с задачей раньше оговорённых сроков. Рекомендую. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Дмитрий поставил чёткие и понятные задачи, а также всегда был на связи и отвечал на все возникшие вопросы. Быстро закрыли сделку. Приятное сотрудничество, спасибо!