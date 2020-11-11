Только качественная Веб-разработка

Услуги:

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﻿☑ Сайты "под ключ"

﻿☑ CMS: Wordpress, Drupal, Opencart, Bitrix, Joomla и другие

﻿☑ HTML5/CSS3/JavaScript

﻿☑ Создание прототипов(схематический макет)

﻿☑ Дизайн(сотрудничаю с дизайнером)

Плюсы работы со мной:

﻿✔ Уважаю и ценю время клиента

﻿✔ Предоставляю высокое качество работы

﻿✔ Опыт в сфере разработки сайтов более 7 лет

﻿✔ Рыночная цена, соответствующая качеству

﻿✔ Работа выполняется в срок, иначе клиент получает скидку

﻿✔ Снимаю с клиента все проблемы, решаю самостоятельно, на сколько это возможно

﻿✔ Помогаю и сопровождаю на всех этапах разработки, помогаю с возникшими вопросами

Можете задать все интересующие Вас вопросы, я открыт к обсуждению. По запросу могу предоставить реальные отзывы с другой биржи.