Нужно сверсать 1 страницу
Вёрстка лэндинга
Необходимо сверстать лэндинг(только HTML/CSS, без cms) и установить мой контент. Страница изначально сделана на Tilda, поэтому нужно заново сделать нормальную вёрстку(а не скопировать). Указывайте пожалуйста цену и сроки, спасибо.
Лэндинг fjordom-sale .ru
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