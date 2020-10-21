offlensvet

Виталий offlensvet

 
26 летУкраина/Львов
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка и оптимизация сайтов.

Доброго времени суток. Предоставляю услуги верстальщика. Оптимизирую скорость работы сайтов,  могу перенести ваш

сайт на Wordpress.

Опыт в веб разработке 1.5 года.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Знания, умения, навыки:

  • React(redux)
  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (100%)
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 4.
  • SASS/SCSS
  • Gulp4
  • Webpack
  • Git
  • Parallax scrolling, .
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение БЭМ методологии.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
О работе:

Работаю по предоплате 50%.

WordPressСайт на WordPressHTMLBootstrapjQuerySCSSSASSReact.jsGitRedux