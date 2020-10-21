offlensvet

Качественная верстка и оптимизация сайтов.
Доброго времени суток. Предоставляю услуги верстальщика. Оптимизирую скорость работы сайтов, могу перенести ваш
сайт на Wordpress.
Опыт в веб разработке 1.5 года.
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Знания, умения, навыки:
- React(redux)
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (100%)
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 4.
- SASS/SCSS
- Gulp4
- Webpack
- Git
- Parallax scrolling, .
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение БЭМ методологии.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
Работаю по предоплате 50%.