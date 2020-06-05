Верстка сайтов технологиями HTML5, CSS3, JAVA SCRIPT
Здравствуйте , меня зовут Юрий. Мое направление в IT это веб-разработка. К своим навыкам я отношу написание валидного HTML-кода, создание адаптивного и отзывчивого дизайна с помощью технологий CSS3. Мой язык программирования это конечно же Java Script. Также при создании сайтов могу использовать Bootsrap 3 , jQuery, Sass и другие технологии.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- ChildClimber81 просмотр
- Portfolio of some designer149 просмотров
- Custom Google Map141 просмотр
- Piroll155 просмотров
- Traveling sidebars135 просмотров
- Gold Template115 просмотров
- CreativeDigital104 просмотра
- Верстка нескольких страниц "Юрист-Сервис"97 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
4 года назад
Рекомендую! Отличный специалист, работа выполнена качественно и в срок, коммуникация была точной и оперативной. Очень доволен результатом)))
Ответный отзыв
С Николаем приятно работать. Задачи поставлены четко и информативно. Оплата своевременная. Как заказчика однозначно рекомендую к сотрудничеству.
HTML-верстка
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#1229