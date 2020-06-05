yuriyHrub

Юрий Гриб yuriyHrub

 
33 годаУкраина/Львов
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Верстка сайтов технологиями HTML5, CSS3, JAVA SCRIPT

Здравствуйте , меня зовут Юрий. Мое направление в IT это веб-разработка. К своим навыкам я отношу написание валидного HTML-кода, создание адаптивного и отзывчивого дизайна с помощью технологий CSS3. Мой язык программирования это конечно же Java Script.  Также при создании сайтов могу использовать Bootsrap 3 , jQuery, Sass и другие технологии.

Верстка сайтаHTMLjQueryJavaSASS
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$30
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
KolyamboSunny
Николай 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта
Рекомендую! Отличный специалист, работа выполнена качественно и в срок, коммуникация была точной и оперативной. Очень доволен результатом)))
С Николаем приятно работать. Задачи поставлены четко и информативно. Оплата своевременная. Как заказчика однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $5
от 1 дня
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