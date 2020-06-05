Верстка сайтов технологиями HTML5, CSS3, JAVA SCRIPT

Здравствуйте , меня зовут Юрий. Мое направление в IT это веб-разработка. К своим навыкам я отношу написание валидного HTML-кода, создание адаптивного и отзывчивого дизайна с помощью технологий CSS3. Мой язык программирования это конечно же Java Script. Также при создании сайтов могу использовать Bootsrap 3 , jQuery, Sass и другие технологии.