Верстка HTML5/CSS/JS + под WordPress. jQuery + AJAX API.

Cверстать 10 страниц под Wordpress, натянуть на Wordpress. Разработать одну страницу на сайте, на которой по ajax подгружать различный контент в сайдбар, и комментарии к странице.

Требования:

- Знание архитектуры Wordpress, опыт разработки ajax-шаблонов под wp.

- Глубокие знания Wordpress, большой опыт в верстке, знание современных библиотек.

- Валидно, адаптивно, максимально кроссбраузерно;

- Оплата только по факту (можно в 2 этапа: после завершения всей верстки и по факту выполнения проекта) или безопасная сделка.

Прошу предложить:

- Бюджет/Срок исполнения;

- Примеры работ обязательно;