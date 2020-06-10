СМС рассылка

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Завершен1 заявка204 просмотра

Нужно разработать html письмо

HTML
5 лет назад
guest_15908163134447
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alinurlibekov
Али 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Всё сделано отлично. Работа была сделана быстро и без замечаний. Однозначно рекомендую
Хороший заказчик, был всегда в связи, сделал подробный ТЗ с одним словом рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

alinurlibekov
Али 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад