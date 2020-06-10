Адаптивная верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок1009 просмотров

Необходимо сделать адаптивную верстку страниц и подключить полученные страницы к CMS Drupal .

Макеты страниц находятся здесь: https://drive.google.com/file/d/1u9MCleErqP2qNockJswJUz7yXqGVqd1Y/view?usp=sharing

Drupal
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doslab
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