Есть уже готовый магазин (obrana.com.ua), он в проде. Необходимо немного подверстать мобильную версию согласно дизайна (https://www.figma.com/file/K2e3wJ1fnqlO9yD5Ctfiyl/obrana-mobile?node-id=17%3A2)
Адаптивная верстка сайта
Необходимо сделать адаптивную верстку страниц и подключить полученные страницы к CMS Drupal .
Макеты страниц находятся здесь: https://drive.google.com/file/d/1u9MCleErqP2qNockJswJUz7yXqGVqd1Y/view?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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