Верстка справочника в программе QuarkXPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка651 просмотр

﻿Здравствуйте. Есть заказ: создать справочник в программе QuarkXPress

Нужно сверстать данные.

Есть специалисты? Спасибо! Предложите постраничную цену.

5 лет назад
guest_15447335705065
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад