Нужно переверстать сайт vyvozmusora24.ru 1 .Сделать корректное отображение верхнего меню на во всех браузерах, сохранив правильное отображение на мобильной версии. Кнопки "Начало", "что принимаем" и т д. 2. Логотип должен не вылазить ...
Создание приложения на базе Vk mini apps Html, Css, JavaScript
Привет! Есть онлайн школа Кайно - https://vk.com/kaino_3d, нужно создание приложения на базе Vk mini apps, которое бы представляло из себя набор страниц (landing page), описывающих наши курсы, с возможностью выбора тарифа обучения и оплаты курса прямо на этом лендинге через Яндекс.Кассу.
А кроме этого, нужно будет связать приложение с сервисом рассылок Вк "Автопилот", который бы уже забирал все данные об оплаты и высылал курс пользователю автоматически.
Если описать задачу проще, то нужно делать Лендинге как в SpyCat приложении, но при этом с возможностью оплаты курса на этом лендинге - https://vk.com/spycat.page?mid=-192626588
1) Название проекта: Kaino
2) Проект ориентирован на обучение людей профессиям кино: монтаж, съемка видео, создание визуальных эффектов и 3D графики. Идея заключается в том, чтобы упростить процесс оплаты обучения и положить начало своей обучающей платформе внутри Вк.
4) - Нужна Верстка - макет имеется.- Привязать оплату Робокассу или Яндекс кассу - обсудим - Интегрировать с данным сервисом https://vk.com/skyautome (документация и API имеются)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка21 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $200
Нужно сверстать и реализовать функционал сайта на Joomla. Корпоративный сайт, не сложный. Есть готовые макеты, отправлю кандидатам.HTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Нужна верстка лендинга. Лендинг создан во фигме https://www.figma.com/file/0JeBys2z83gCNKDt7ftphY/Individual-Turkish?node-id=0:1Завершен5 лет назад
добавить форму поиска на мобильные (адаптивная верстка) - woocommerce. Макет приложил. Форма поиска есть на ПК, на мобильных она тоже есть но в футере через сайдбар. А нужно в шапку добавить - но сделав ...Завершен5 лет назад
Нужно реализовать drag & drop функционал. Пример на сайте https://www.inetsys.ru/https://prnt.sc/swggn8 Более подробно в лс.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать подобный аналогичный HTML шаблон сайта честного казино переходите и читайте всё что вас интересует. Советую понять особенности CSS стилей, ибо их тоже нужно будет настроить.HTML-верстка17 заявокЗакрыт5 лет назад
1) Заменить иконки соцсетей из футера в хедер 2) Поправить треугольник на выпадашке 3) Сделать расстояние на мобильном между товарами меньше 4) Сделать кнопку на баннере Пишите ценуЗавершен4 года назад
- $44
Макет компьютерной версии тут – https://docs.google.com/document/d/1gybtVhq29fM-wRcKyo_6uhB5Gz2b0WR0mgsLx3qh0UM/edit (мобильную и планшетную версию скину) (если сделаете вовремя и качественно, поработаем еще сразу над 5 другими задачами) Возможны правки. Срок ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
Подробности в личном сообщенииЗавершен5 лет назад