Создание приложения на базе Vk mini apps Html, Css, JavaScript

Привет! Есть онлайн школа Кайно - https://vk.com/kaino_3d, нужно создание приложения на базе Vk mini apps, которое бы представляло из себя набор страниц (landing page), описывающих наши курсы, с возможностью выбора тарифа обучения и оплаты курса прямо на этом лендинге через Яндекс.Кассу.

А кроме этого, нужно будет связать приложение с сервисом рассылок Вк "Автопилот", который бы уже забирал все данные об оплаты и высылал курс пользователю автоматически.

Если описать задачу проще, то нужно делать Лендинге как в SpyCat приложении, но при этом с возможностью оплаты курса на этом лендинге - https://vk.com/spycat.page?mid=-192626588

1) Название проекта: Kaino

2) Проект ориентирован на обучение людей профессиям кино: монтаж, съемка видео, создание визуальных эффектов и 3D графики. Идея заключается в том, чтобы упростить процесс оплаты обучения и положить начало своей обучающей платформе внутри Вк.

3) https://vk.com/kaino_3d

4) - Нужна Верстка - макет имеется.- Привязать оплату Робокассу или Яндекс кассу - обсудим - Интегрировать с данным сервисом https://vk.com/skyautome (документация и API имеются)