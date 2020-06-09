Нужно сверстать сайт на WordPress

$44
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок12122 просмотра

Макет компьютерной версии тут – https://docs.google.com/document/d/1gybtVhq29fM-wRcKyo_6uhB5Gz2b0WR0mgsLx3qh0UM/edit (мобильную и планшетную версию скину)

(если сделаете вовремя и качественно, поработаем еще сразу над 5 другими задачами)

Возможны правки. 

Срок 2 дня

Стоимость - 3000 руб

WordPress
5 лет назад
eduard-zheleznov
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