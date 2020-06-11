Сайт obmen.vip Необходимо переместить иконки на моб версии сайта Приложен скрин как д.б.
Сделать верстку страницы
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