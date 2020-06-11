Сделать верстку страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок213 просмотров

Подробности в личном сообщении

5 лет назад
romadov
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Выбранный исполнитель

salik111
Салижан 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$33
1 день
Escrow
Уже не первую верстку делаю с Салижаном. Как обычно, все на высшем уровне и с полным соблюдением сроков! Будем работать и дальше!
Приятно работать с таким заказчиком: всегда на связи, оплата в срок. Ничего отрицательного о заказчике не могу сказать! Рекомендую.

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Михаил
 
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2 дня назад
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salik111
Салижан 
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