Добавить элемент на сайт

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Закрыт6 заявок782 просмотра

Имеется мой сайт А .Имеется сторонний сайт Б на котором есть интересный элемент: вводишь цифрами ( выбираешь ползунком данные ) и рядом висит картинка человека и его параметры онлайн меняются при изменении данных ползунка .

Что требуется

Я хочу чтобы этот элемент человечек с ползунками с сайта Б, был у меня на сайте А , то есть человек мог вводить свои данные видеть этого человечка не покидая мой сайт А ( как аналогия -если человек загрузил видео с ютюба на сайт ВКонтакте . То если я зашёл с вк, я смотрю это видео оставаясь вк , хотя само видео находится на ютюбе)

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