Необходимо сверстать несколько страниц интернет-магазина по макету. Верстка должна быть адаптивной, под все разрешения экранов. Очень важно учитывать, что множество элементов являются динамичными и при изменении изображений/текста верстка не должна ломаться. Такими элементами ...
Исходящие E-Mail в формат XML o. JSON attachnent
Здравствуйте
Надеюсь сможете мне помочь с небольшой корректировкой.
У меня есть онлайн шоп, в нем форма Email для отправки заказов HTML, программе для обработки заказов нужен XML o. JSON attachment. Можете мне такой сделать?
Заранее благодарю за ответ,
Антимонова Алена
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