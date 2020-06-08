Сверстать адаптивный хэдер с psd на bootstrap

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки231 просмотр

Сверстать адаптивный хэдер с psd.

Адаптивность в трех размерах.

Из функционала:

- Там где картинка - должен быть слайдшоу из 4 картинок.

- Нужно сделать гамбургер меню (показано на изображении 4.png. В самом маленьком размере добавляется еще выбор языка). Появляется при наведении.

- Выпадающий список языков.

Bootstrap
5 лет назад
Smoop123
Алексей 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
25 отзывов

Выбранный исполнитель

mrAzay
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$5
4 дня
Escrow
Отличный исполнитель. Очень быстро и качественно выполнил верстку. Моментально делал нужные правки. Всем советую Яна. Спасибо!
Отличный заказчик, доступно объяснил задачу. Сразу же после выполнения оплатил. Всем рекомендую.

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