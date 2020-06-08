Нужно сверстать и реализовать функционал сайта на wp. Есть готовые макеты, отправлю кандидатам. И вообще работы по WP есть много. Как создание с 0 так и доработки. Если сработаемся, проектов будет еще много. Пишите ...
Сверстать адаптивный хэдер с psd на bootstrap
Сверстать адаптивный хэдер с psd.
Адаптивность в трех размерах.
Из функционала:
- Там где картинка - должен быть слайдшоу из 4 картинок.
- Нужно сделать гамбургер меню (показано на изображении 4.png. В самом маленьком размере добавляется еще выбор языка). Появляется при наведении.
- Выпадающий список языков.
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