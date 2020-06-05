Нужно сверстать сайт из Figma.
Скопировать верстку и скрипты с существующего сайта
Мы хотим натянуть такую же верстку как на сайте доноре https://www.velweissretouch.com/
На wordpress движок
нужно скопировать все скрипты ( анимация, произвольная смена фотографий, плавное поялвение фоток при загрузке, открытие в попапе фото) и html
Необходимые страницы:
- главная
- архив
- карточка архива
- контакты
Заявки фрилансеров
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