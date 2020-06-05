Скопировать верстку и скрипты с существующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок1096 просмотров

Мы хотим натянуть такую же верстку как на сайте доноре https://www.velweissretouch.com/

На wordpress движок 

нужно скопировать все скрипты ( анимация, произвольная смена фотографий, плавное поялвение фоток при загрузке, открытие в попапе фото) и html

Необходимые страницы:

- главная

- архив

- карточка архива

- контакты

HTMLWordPress
5 лет назад
mixfightpride
Артур 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алексей
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Данияр
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
Даниил
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Богдан
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дима
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
5 лет назад
Станислав
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
24 отзыва
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переделать лендинг и перенести на Тильду

    $22

    Здравствуйте! Нужно сделать укороченную и несколько переделанную версию уже готового лендинга (в личку скину, CMS нет) + добавить тарифы с кнопками оплаты + видеообращение + немного тексты изменить. По итогу должен получится ...

    Tilda
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Консультация верстальщика FIGMA и BOOTSTRAP

    $10

    Нужна консультация верстальщика специализирующегося на Figma и Bootstrap.  Дать замечания и советы по проекту. Хочется понять что требовать от дизайнеров, как грамотно сформулировать ТЗ, на что обратить внимание при приемке проекта. Если Вы доброжелательный,  ...

    BootstrapFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Небольшая помощь верстальщика

    Нужна небольшая помощь верстальщика.  Есть сверстанная страница сайта с блоками в ПК-версии https://pix.my/XFPMP2 Нужно сверстать эти блоки иначе - https://pix.my/3CTIxt  Как альтернативный вариант исходной страницы есть с select'ами - https://pix.my/5T4w5x можно убрать значок -/+ ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Frontend-разработчик Vue уровня middle

    $1450

    Мы специализируемся на производстве промо-проектов и мотивационных программ для известных брендов. Обязанности: Вёрстка адаптивно, кроссбраузерно интерфейсов промо-проектов / посадочных страниц / мотивационных программРеализация анимационных эффектов на css, jsВёрстка с нуля и доработка/поддержка ...

    CSSJavaScriptVue.js
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка Интернет магазина.

    10 страниц PSD макетов необходимо перевести в HTML+CSS+JS  Требования: 1. Чистый код. 2. Если используете BOOTSTRAP то только желательно сетку, если не используете то хорошо. 3. В работе используйте ...

    BootstrapCSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка56 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Исправление верстки

    Вы знаете что такое коллтрекинг?) Если да - то будет проще задачу понять.  Итак. Есть задача по разметке в HTML для телефонов сайта zakaz-oboi.ru. Нужно прописать номера телефонов в разные классы  https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/ustanovka_vidzheta_na_sayte/razmeshchenie_nomera_v_kode/razmeshchenie_nomera_v_kode/

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка промо-сайта + дешборд

    Нужна качественная верстка сайта (6-7 страниц) и дешборда (10 страниц + несколько дополнительных экранов) Проект сложный (в части дешборда), много кастомных элементов (графики). Скриптов никаких не нужно, только верстка.  ...

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад