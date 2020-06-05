Нужна консультация верстальщика специализирующегося на Figma и Bootstrap. Дать замечания и советы по проекту. Хочется понять что требовать от дизайнеров, как грамотно сформулировать ТЗ, на что обратить внимание при приемке проекта. Если Вы доброжелательный, ...
Переделать лендинг и перенести на Тильду
Здравствуйте!
Нужно сделать укороченную и несколько переделанную версию уже готового лендинга (в личку скину, CMS нет) + добавить тарифы с кнопками оплаты + видеообращение + немного тексты изменить. По итогу должен получится симбиоз страницы Спасибо с Минилендингом. В идеале уложится в 3 экрана. Материалы и примерную структуру предоставлю.
Как вариант - сделать это все на Тильде. Обсудим в личке.
Работа на 3-6 часов.
Цена 1500 руб.
Жду заявок!
Заявки фрилансеров
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