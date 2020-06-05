Переделать лендинг и перенести на Тильду

Здравствуйте!

Нужно сделать укороченную и несколько переделанную версию уже готового лендинга (в личку скину, CMS нет) + добавить тарифы с кнопками оплаты + видеообращение + немного тексты изменить. По итогу должен получится симбиоз страницы Спасибо с Минилендингом. В идеале уложится в 3 экрана. Материалы и примерную структуру предоставлю.

Как вариант - сделать это все на Тильде. Обсудим в личке.

Работа на 3-6 часов.

Цена 1500 руб.

Жду заявок!