Нужна качественная верстка сайта (6-7 страниц) и дешборда (10 страниц + несколько дополнительных экранов) Проект сложный (в части дешборда), много кастомных элементов (графики). Скриптов никаких не нужно, только верстка. ...
Внести изменения на сайте, согласно макетам (Фора мебель)
на сайте https://foramebel.ru/ внести изменения согласно макетам
Макеты:
https://yadi.sk/d/QXQa3pEz6EeV6g (JPG)
https://yadi.sk/d/rwslVjx00LupGg (Исходники)
Изменения описаны здесь - https://yadi.sk/d/xzdBLDgDYef9bg
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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