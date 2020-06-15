Внести изменения на сайте, согласно макетам (Фора мебель)

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Завершен18 заявок1002 просмотра

на сайте https://foramebel.ru/ внести изменения согласно макетам 

Макеты:

https://yadi.sk/d/QXQa3pEz6EeV6g (JPG)

https://yadi.sk/d/rwslVjx00LupGg (Исходники)

Изменения описаны здесь - https://yadi.sk/d/xzdBLDgDYef9bg

5 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
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Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
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$15
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Escrow
Работа выполнена отлично, рекомендую
Все хорошо. Четкое задания, оплата в срок.

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