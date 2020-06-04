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Верстка учебника
Добрый день, укажите пожалуйста стоимость верстки учебника
Объем – 400 страниц из них 50 страниц иллюстрированных в конце учебника.
Формат издания – 60х90/16.Техническая литература
Заявки фрилансеров
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