Верстка стрелки "Вверх"

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Закрыт34 заявки1267 просмотров

Необходимо добавить стрелку наверх на сайте dveriargus.com. Надо  на мобилке, а и на десктопе тоже. Только один момент, у них справа Живосайт , поэтому размещение стрелки нужно скорректировать (отцентровать или наоборот расположить левее), чтобы элементы не перекрывали друг-друга. Стрелка должна появляться после пролистывания второго экрана.

В ответе жду срок и стоимость.

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