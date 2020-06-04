Консультант по вебразработке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок720 просмотров

Ищу опытного или не очень, но главное – разбирающегося в html, css и js человека, который будет готов помочь с освоением этих языков. Цену поставил просто так, она будет зависит от объема работы, но я думаю в районе 300-500р за вопрос. Вопросы из ряда: слушай, мне надо сделать вот такую-то задумку, можешь подсказать как мне это реализовать, через какие теги и тд? А потом в процессе, если застряну, подскажи в чем ошибка.

CSSHTMLJavaScript
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