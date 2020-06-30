Верстка сайта

Привет. Собираем веб-приложение с адаптацией под мобильные. У нас есть шаблон, нужно взять его за основу, поменять цветовую схему, сверстать внутренние страницы. У нас есть подробный набросок семи внутренних страниц с адаптацией под мобильные, с ...