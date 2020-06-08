Здравствуйте!
Рада Вас видеть на своей страничке. Вы здесь, а значит Вам необходимо верстка или подключение cms WordpressУ меня Вы сможете получить качественную работу по приемлемой цене.Верстка:
• Верстка под Wordpress
• Кроссбраузерная (IE 11, opera, safari, chrome, yandex, firefox)
• Адаптивная (320px - 2560px)
• HTML5, CSS3, jQuery, PHP, Ajax, Bootstrap
• Gulp,
• SVG sprite
• Красивая и качественная анимация• Методология БЭМ• Валидность W3C • Чистый код с комментариями • PageSpeed в зеленой зоне Оптимизация сайтов: • Увеличение показателей pagespeed до зеленой зоны• Очистка кода от ошибок validator.w3• Удаление лишнего кодаCMS: • Wordpress •Делаю все в срок, зачастую даже раньше • Работаю одна, не студия, не посредник
• Всегда на связи, не пропадаю
Мои некоторые работы
https://www.arsenicum.world/home