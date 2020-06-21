Исправить проблему с вёртской (криво отображаеться изображение)

$6
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок598 просмотров

Надо исправить проблему с вёрсткой

Когда страница в браузере имеет полномасштабный режим - изображение "плывёт" (рис 1 в архиве)

Картинка имеет размер больше чем разрешение экрана

Когда браузер свернуть немного - проблема исчезает

Надо исправить проблему на тестовой странице (архив прикреплён)

Исполнитель может сразу пофиксить проблему и скинуть архив в ЛС

5 лет назад
linux-lover1972
Егор 
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2 года назад

Выбранный исполнитель

kkvxll1
Эльдар 
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Escrow
Быстро справился с заданием
Все отлично)

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