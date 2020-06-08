Нужно сделать верстку по макету вся необходимая информация при личном общении. Кто готов? Бюджет 5 000 Срок 3 дня
Верстка по готовому макету
Проект: информационная система для жителей Камчатского региона.
Необходимо сделать верстку по данному макету: https://marvelapp.com/ah96bbb/screen/69376318
Важно : главная страница, хедер и футер, виджет опросов (кроме js-счетчика) и уведомления уже сверстаны. Верстку исполнителю скину, начинать с нуля не придется. Нужно доверстать остальные страницы и формы.
Исполнителю нужно подключиться в работу сегодня, сроки горят. Общение с командой через мессенджеры, нужно обязательно быть на связи и отвечать на вопросы.
Дальнейшее сотрудничество по проекту возможно.
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