Верстка по готовому макету

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок1044 просмотра

Проект: информационная система для жителей Камчатского региона.

Необходимо сделать верстку по данному макету: https://marvelapp.com/ah96bbb/screen/69376318

Важно : главная страница, хедер и футер, виджет опросов (кроме js-счетчика) и уведомления уже сверстаны.  Верстку исполнителю скину, начинать с нуля не придется. Нужно доверстать остальные страницы и формы.

Исполнителю нужно подключиться в работу сегодня, сроки горят. Общение с командой через мессенджеры, нужно обязательно быть на связи и отвечать на вопросы.

Дальнейшее сотрудничество по проекту возможно.

JavaScript
5 лет назад
twotwoshin
Владислав 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

yuri_tsymbal
Юрий 
23 года
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$250
8 дней
Работа выполнена отлично и в срок. Юрий помог преодолеть проблему с некачественным исполнением и исчезновением фрилансера до окончания работ. Обращаясь к нему - будьте уверены, что подобных проблем не возникнет.
Владислав, отличный заказчик, с которым очень приятно работать. Спасибо за доверие, ожидаю дальнейшего сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Темур
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
19 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Валентин
 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Юлия
 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Тарас
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 отзыва
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
Олег
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
5 лет назад
Александр
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Иван
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
35 отзывов
5 лет назад
yuri_tsymbal
Юрий 
23 года
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
Володимир
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад