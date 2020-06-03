Верстка внутренней страницы для уже готового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок823 просмотра

Есть готовая вёрстка сайта на bootstrap, fancybox.

Необходимо сверстать внутреннюю страницу. Соответственно, часть готовых элементов уже есть. Плюс несколько попап окон с формами.

Скрин прилагается. Делать с нуля не надо. Опыт вёрстки конечно нужен.

Исходник в виде десктопной версии в psd. 

Делать, естественно для основных разрешений.

Bootstrap
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