Хочу чтобы вот тут как тут было, только красивее..

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок836 просмотров

Вот когда задача решена, надо сделать лучше.

https://chessiki.ru/engine/

Примерно, но лучше чем здесь

https://chessfield.ru/chess-puzzles/555

5 лет назад
Atavisma
62 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

exzolink
Максим 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$11
1 день
Escrow
Снова работали, по другому делу ,и снова очень и очень быстро и круто. Чрезвычайно доволен. Редко встретишь нормальных людей. Максим из нормальных профессионалов. Рекомендую всем.
Александр - отличный заказчик, работаем уже не первый раз: Хорошо поставленная задача, приятное общение, своевременная оплата. Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Александр
 
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Александр
 
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Беденащвили
 
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4 года назад
5 лет назад
exzolink
Максим 
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Был
год назад
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