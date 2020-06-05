Надо исправить проблему с вёрсткой Когда страница в браузере имеет полномасштабный режим - изображение "плывёт" (рис 1 в архиве) Картинка имеет размер больше чем разрешение экрана Когда браузер свернуть немного ...
Хочу чтобы вот тут как тут было, только красивее..
Вот когда задача решена, надо сделать лучше.
Примерно, но лучше чем здесь
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