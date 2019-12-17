maksimkoshman

Максим maksimkoshman

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональная верстка сайтов - HTML5/CSS3, адаптив, кроссбраузерность, валидность, Bootstrap, GULP, БЭМ, чистый JavaScript/jQuery

Профессиональная верстка сайтов - HTML5/CSS3, адаптив, кроссбраузерность, валидность, Bootstrap, GULP, БЭМ, чистый JavaScript/jQuery

Почему я?

- использую только современные технологии;

- работаю без предоплаты:

- даю полную гарантию на свою работу;

- работа будет выполнена в срок;

- опыт коммерческой веб-разработки более 3-х лет;

- окончил "Прикладную информатику", с красным дипломом.

Контакты

Telegram: maksimkoshman

Skype: [email protected]

E-mail: [email protected]

VK: https://vk.com/oliver__twist

Любой мессенджер - +7 915-932-61-24

Что я умею?

- верстка, БЭМ, HTML5/CSS3, flexbox, адаптивность, кроссбраузерность;

- препроцессоры LESS/SASS(SCSS), Bootstrap;

- JavaScript/jQuery, создание интерактива, анимаций;

- верстаю из Adobe Photoshop/Adobe XD/Figma/Zeplin;

- работа с Gulp, Git;

- PHP, работа с такими CMS как 1С-Битрикс, Wordpress, October CMS.

Предоплату не беру! Оплата любым, удобным для вас способом.

Портфолио - https://www.weblancer.net/users/maksimkoshman/portfolio/

Контакты

Telegram: maksimkoshman

Skype: [email protected]

E-mail: [email protected]

VK: https://vk.com/oliver__twist

Любой мессенджер - +7 915-932-61-24

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Отзывы заказчиков

Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Адаптивно сверстать заглушку
Отличная работа! Сделано быстро, небольшие правки по адаптиву внес сразу же. Рекомендую!
Четко поставленное ТЗ. Всегда на связи. Оплата прошла удобным для меня способом. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Доверстать проект по Figma
FigmaNode.js
Спасибо, всё качественно и в срок.
Четко поставленное ТЗ. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
pavel_brunki
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Порпавить в мобильной версии верстку меню
Отлично сделана работа, быстро и качесвенно, всегда на связи. Очень рекомендую
Четко поставленное ТЗ. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Скопировать шапку сайта
Всё выполнено быстро и в полном объёме. Обязательно обращусь ещё!
Чётко поставленное ТЗ. Оплата, как и договаривались. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
lazovit
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Требуется HTML верстка по PSD макетам
BootstrapCSSHTMLJavaScript
Отличный парень. Все было сделано четко и в срок, учтены все мои хотелки. Не смотря на юный возраст чувствуется наличие опыта. Спасибо за работу!!!
Очень понравилось работать с данным заказчиком. Всегда на связи. Беседу вёдёт четко и и по делу. Отлично составлено о обоснованно ТЗ. Добавил чаевых. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
7 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга