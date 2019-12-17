Профессиональная верстка сайтов - HTML5/CSS3, адаптив, кроссбраузерность, валидность, Bootstrap, GULP, БЭМ, чистый JavaScript/jQuery
Почему я?
- использую только современные технологии;
- работаю без предоплаты:
- даю полную гарантию на свою работу;
- работа будет выполнена в срок;
- опыт коммерческой веб-разработки более 3-х лет;
- окончил "Прикладную информатику", с красным дипломом.
Контакты
Telegram: maksimkoshman
Skype: [email protected]
E-mail: [email protected]
VK: https://vk.com/oliver__twist
Любой мессенджер - +7 915-932-61-24
Что я умею?
- верстка, БЭМ, HTML5/CSS3, flexbox, адаптивность, кроссбраузерность;
- препроцессоры LESS/SASS(SCSS), Bootstrap;
- JavaScript/jQuery, создание интерактива, анимаций;
- верстаю из Adobe Photoshop/Adobe XD/Figma/Zeplin;
- работа с Gulp, Git;
- PHP, работа с такими CMS как 1С-Битрикс, Wordpress, October CMS.
Предоплату не беру! Оплата любым, удобным для вас способом.
Портфолио - https://www.weblancer.net/users/maksimkoshman/portfolio/
Контакты
Telegram: maksimkoshman
Skype: [email protected]
E-mail: [email protected]
VK: https://vk.com/oliver__twist
Любой мессенджер - +7 915-932-61-24
Портфолио
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- Адаптивная верстка кабинета "Practithink"69 просмотров