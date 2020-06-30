Порпавить в мобильной версии верстку меню

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок1156 просмотров

Задача

1. есть меню  в мобильной версии http://prntscr.com/t80202 http://prntscr.com/t7zez9 http://prntscr.com/t7zind  http://utorrent.site/

2.  надо сделать как в оригинале шаблоне меню и уменьшить шрифт http://prntscr.com/t800wj  http://tabula.bold-themes.com/shady/

5 лет назад
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maksimkoshman
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