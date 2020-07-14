Требуется профессиональная АДАПТИВНАЯ верстка сайта

1. Возможность исправить css файл в будущем. Не сжатый файл css

2. Подготовка svg файлов

3. CSS 3 — градации, тени, сглаживание, фильтры, трансформации.

4. Создание сайта под все размеры на основе макетов десктоп и мобильная

5. JS/JQuery

6. Использование git

Необходимо приступить к работе в ближайшее время

Ищем специалиста с опытом.

Важно!!!

Укажите, пожалуйста, ссылки на работающие сайты из Вашего портфолио ТОЛЬКО адаптивные под все! размеры.