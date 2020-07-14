Адаптивная верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен35 заявок1617 просмотров

Требуется профессиональная АДАПТИВНАЯ верстка сайта 

1. Возможность исправить css файл в будущем. Не сжатый файл css 

2. Подготовка svg файлов 

3. CSS 3 — градации, тени, сглаживание, фильтры, трансформации. 

4. Создание сайта под все размеры на основе макетов десктоп и мобильная 

5. JS/JQuery

6. Использование git

Необходимо приступить к работе в ближайшее время

Ищем специалиста с опытом.

Важно!!!

Укажите, пожалуйста, ссылки на работающие сайты из Вашего портфолио ТОЛЬКО адаптивные под все! размеры. 

CSSGitJavaScriptjQuery
5 лет назад
guest_15932593089868
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Lero
Петр 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$100
7 дней
Escrow
Отличный специалист, все сделал в сроки и качественно! Будем постоянно обращаться.
Отлично поработали. Всегда на связи, все вопросы возникшие в процессе решались моментально. Всем рекомендую к сотрудничеству !

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