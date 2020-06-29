Сделать верстку psd макета. 9 блоков

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Завершен34 заявки2096 просмотров

Сделать верстку psd макета. 9 стандартных блоков. Пишите цену и сроки.

5 лет назад
twain575
Андрей 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Georgiy_Prohorov
Георгий 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$30
3 дня
Escrow
Обратился к Георгию. Необходимо было срочно сделать верстку нескольких страниц. К работе приступил сразу. Работа выполнена качественно в соответствии с макетом. Исполнителем доволен, рекомендую и планирую продолжить сотрудничество.
Коммуникация на высшем уровне, очень приятно общаться с Андреем. Четкое ТЗ, быстрая проверка и мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

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